Bob Dylan dobil svoj muzej v Tulsi

Tulsa, 17. maja - Glasbenik in Nobelov nagrajenec za literaturo Bob Dylan je v Tulsi v ameriški zvezni državi Oklahoma dobil svoj muzej. Center Boba Dylana so odprli prejšnji teden, predstavlja pa okrog 100.000 eksponatov iz njegovega arhiva. Poleg stalne razstave o življenju in delu glasbenika bodo na ogled tudi občasne razstave.