Mariborski rdeči križ zaključuje projekt osveščanja o vključevanju beguncev

Hoče, 17. oktobra - Mariborsko območno združenje rdečega križa v sodelovanju z občino Hoče-Slivnica zaključuje mednarodni projekt Embracin, ki ga sofinancira Sklad za azil, migracije in vključevanje in je namenjen osveščanju o migracijah in vključevanju beguncev v lokalno okolje. V projekt so bili vključeni še partnerji iz Italije, Švedske, Španije, Grčije in Cipra.