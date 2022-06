Svetovni dan beguncev: Po svetu več kot 100 milijonov beguncev

Ženeva, 20. junija - Ob današnjem svetovnem dnevu beguncev Visoki komisariat Združenih narodov za begunce (UNHCR) opozarja, da je število ljudi po svetu, ki so morali zapustiti domove, preseglo 100 milijonov. V luči vojne v Ukrajini, množičnih pregonov in kršitev človekovih pravic, letošnji svetovni dan beguncev v ospredje postavlja pravico do iskanja varnosti.