Nova Gorica, 14. oktobra - Čez reko Sočo so pri Solkanu poleg železniškega in cestnega zgradili še tretji most, namenjen pešcem in kolesarjem. Danes popoldne bodo novi most oziroma brv slovesno predali namenu, odprli pa bodo tudi novo povezovalno kolesarsko pot na desnem bregu reke v Solkanu.