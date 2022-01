S kolesarsko potjo bodo povezali obe Gorici

Gorica/Nova Gorica, 7. januarja - V Gorici so danes začeli gradnjo kolesarskih poti, s katerimi bodo povezali čezmejno območje na Goriškem in Soško dolino. Dogodka ob uvedbi v delo se je poleg županov Gorice in Nove Gorice, Rodolfa Ziberne in Klemna Miklaviča, udeležil tudi predsednik Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje GO Paolo Petiziol.