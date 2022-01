Brv čez Sočo v Solkanu bodo povezali s kolesarsko in pešpotjo

Solkan, 27. januarja - V Solkanu so začeli z gradnjo kolesarske in peš poti, s katero bodo povezali brežini reke Soče pri kajak centru v Solkanu. Povezovalna pot, ki jo gradijo šele sedaj zaradi plazovitega terena na desnem bregu, bo zgrajena do aprila, je na današnjem ogledu trase povedal novogoriški župan Klemen Miklavič.