Severna Koreja naj bi preizkusila manevrirne rakete, ki lahko prenašajo jedrsko orožje

Pjongjang, 13. oktobra - Severnokorejski voditelj Kim Jong-un je v sredo nadzoroval izstrelitev dveh manevrirnih raket dolgega dosega, so danes sporočili državni mediji in dodali, da bi rakete lahko bile opremljene za prenašanje taktičnega jedrskega orožja ter da so že bile nameščene v enotah severnokorejske vojske.