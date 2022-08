Na upravi za zaščito in reševanje še ugotavljajo škodo po kibernetskem napadu

Ljubljana, 19. avgusta - Informacijski sistem Uprave RS za zaščito in reševanje (URSZR) je bil v sredo žrtev kibernetskega napada. Direktor URSZR Darko But priznava, da je njihova strežniška in programska oprema res starejša, a ne tudi zastarela. Postopek za njeno zamenjavo je že v teku. Zagotovil je, da centri za obveščanje in telefonska številka 112 delujejo nemoteno.