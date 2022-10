Pahor v Budvi pozval k vključitvi Zahodnega Balkana v EU

Budva, 8. oktobra - Predsednik republike Borut Pahor se je danes v črnogorski Budvi udeležil politično-varnostne konference To Be Secure Forum (2BS Forum) in na panelu pozval k sodelovanju na Zahodnem Balkanu. Menil je, da je edini način, da se delitve v regiji končajo, da ta v celoti postane del EU.