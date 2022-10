Pahor v Budvi na politično-varnostni konferenci To Be Secure

Budva, 8. oktobra - Predsednik republike Borut Pahor se bo danes v črnogorski Budvi udeležil politično-varnostne konference To Be Secure Forum (2BS Forum). V okviru konference se bo med drugim sestal s predsednikom Črne gore Milom Đukanovićem, s katerim bosta spregovorila o vojni v Ukrajini in njenem vplivu na evropsko varnost, s poudarkom na Zahodnem Balkanu.