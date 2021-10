Tonin na delovnem obisku v Črni gori

Podgorica, 15. oktobra - Minister za obrambo Matej Tonin se je danes na povabilo črnogorske ministrice za obrambo Olivere Injac mudil na delovnem obisku v Črni gori. Po delovnem srečanju s črnogorsko kolegico v Podgorici se je v Budvi udeležil mednarodnega varnostnega foruma To Be Secure, so sporočili z obrambnega ministrstva.