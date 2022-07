Med vikendom helikopter v gorah posredoval dvanajstkrat

Kranj, 25. julija - Od petka do nedelje se je v gorah zgodilo 12 nesreč, v katerih je posredoval policijski helikopter z dežurno ekipo za reševanje v gorah. V petek in nedeljo so se zgodile po tri nesreče, v soboto pa šest. Na policiji opozarjajo, da je tempo reševanj peklenski in pozivajo k skrbi za varnosti v gorah in prilagajanju tur sposobnostim posameznika.