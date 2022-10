Z vzpostavitvijo dispečerskih centrov do hitrejše helikopterske pomoči

Ljubljana, 6. oktobra - Ministri za obrambo, notranje zadeve, zdravje in infrastrukturo so danes podpisali posodobljen načrt aktiviranja in uporabe državnih zrakoplovov za nujne naloge zaščite, reševanja in pomoči. Ta predvideva vzpostavitev dispečerskih centrov zdravstva v Ljubljani in Mariboru, ki naj bi prispevala k hitrejši oskrbi poškodovanih in obolelih.