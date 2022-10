Ljubljana, 10. oktobra - Danes obeležujemo svetovni dan duševnega zdravja. Svetovna zdravstvena organizacija letos opozarja na naraščajoče družbene in ekonomske neenakosti, dolgotrajne konflikte, nasilje in izredne razmere na področju javnega zdravja. Te vplivajo na celotno svetovno prebivalstvo, ogrožajo napredek in blaginjo, so zapisali na NIJZ.