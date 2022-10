Osebe s težavami v duševnem zdravju imajo težave predvsem pri prevozih in zaposljivosti

Sežana, 6. oktobra - Ob svetovnem dnevu duševnega zdravja je Dom na Krasu v Sežani pripravil okroglo mizo z naslovom Storitve za osebe s težavami v duševnem zdravju. Na njej so izpostavili več težav, s katerimi se srečujejo, med katerimi so predvsem težave s prevozi, z zaposljivostjo invalidnih oseb in potreba po individualni obravnavi.