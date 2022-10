Osebe s shizofrenijo naj družba sprejme in ne stigmatizira

Ljubljana, 7. oktobra - Pred svetovnim dnevom duševnega zdravje, ki bo v ponedeljek, so strokovnjaki na novinarski konferenci opozorili, da so osebe s shizofrenijo v družbi še vedno stigmatizirane. Take osebe potrebujejo razumevanje in pripravljenost ljudi, da jim prisluhnejo, da se bodo počutili bolj sprejete, stigme ljudi o njih pa bodo manjše, svetujejo.