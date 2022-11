Deset let po poplavah na Dravi zgrajeni protipoplavni nasipi, a popolne zaščite ni

pripravili Andreja Seršen Dobaj in Vesna Pušnik Brezovnik

Maribor/Dravograd, 3. novembra - Mineva deset let od poplav na Dravi, ki so povzročile ogromno škodo. Medtem so za večjo varnost prebivalcev ob reki zgradili več protipoplavnih nasipov, vrsto ukrepov se še načrtuje. A popolne zaščite ni mogoče zagotoviti. Še vedno tudi ni zaključena zgodba na sodiščih, saj nekateri oškodovanci vztrajajo pri tožbah proti Verbundu.