Mišičev vodarski dan ponovno združil strokovnjake vodarske stroke

Maribor, 5. oktobra - Mišičev vodarski dan je danes v Mariboru zbral strokovnjake s področja upravljanja, urejanja in varovanja voda, da razpravljajo o aktualnih izzivih. Minister za okolje in prostor Uroš Brežan je poudaril, da je v boju proti posledicam podnebnih sprememb mogoče priti do zadovoljivih rešitev le z dialogom države, lokalne skupnosti in stroke.