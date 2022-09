V tožbah proti Verbundu sprejetih že več odločitev, nekatere pravnomočne

Maribor/Ptuj/Slovenj Gradec, 29. septembra - V tožbah, ki so jih zaradi posledic poplavljanja reke Drave leta 2012 različni oškodovanci v Sloveniji vložili proti avstrijski družbi Verbund, je bilo doslej sprejetih več odločitev. Med njimi so tudi sodbe, s katerimi so bili odškodninski zahtevki zavrnjeni in so že pravnomočne. Verbund odločitve preučuje, tudi sodbo, ki mu krivdo pripisuje.