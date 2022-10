Kmetijski pridelki pri pridelovalcih lani za 9,3 odstotka dražji

Ljubljana, 7. oktobra - Cene kmetijskih pridelkov pri pridelovalcih v Sloveniji so bile lani v medletni primerjavi za 9,3 odstotka višje, najizraziteje pa so se zvišale cene rastlinskih pridelkov. Višja je bila tudi vrednost odkupljenih kmetijskih pridelkov, in sicer za 12,8 odstotka, je ta teden objavil statistični urad.