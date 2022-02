Konec 2021 višje cene inputov v kmetijstvu in kmetijskih pridelkov

Ljubljana, 14. februarja - Cene inputov v kmetijstvu so bile v zadnjem četrtletju lani povprečno za 9,1 odstotka višje kot v četrtletju prej in slabih 20 odstotkov višje kot leto prej. Konec lanskega leta so se zvišale tudi cene kmetijskih pridelkov, bile so za petino višje kot konec leta 2020, je danes sporočil državni statistični urad.