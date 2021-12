Cene kmetijskih pridelkov oktobra povprečno za petino višje

Ljubljana, 14. decembra - Cene kmetijskih pridelkov pri pridelovalcih so bile oktobra v Sloveniji povprečno za 20,6 odstotka višje kot oktobra lani. Občutno višje kot pred letom dni so bile cene žit, med njimi najbolj cene koruze v zrnju in pšenice, precej višje so bile tudi cene krompirja in sadja, je danes objavil državni statistični urad.