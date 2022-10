Na Goriškem začetek festivala duševnega zdravja

Nova Gorica, 1. oktobra - Oktobra bodo na Goriškem opozarjali na vse večje število oseb z težavami v duševnem zdravju in njihovim sprejemanjem v družbi. Zato so v novogoriški enoti Nacionalnega inštituta javnega zdravja (NIJZ) pripravili Festival duševnega zdravja Goriške 2022, ki bo povezal več zanimivih dogodkov med 1. in 17. oktobrom.