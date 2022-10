V Iranu se protesti nadaljujejo

Teheran, 3. oktobra - V Iranu se nadaljujejo protesti, ki so izbruhnili po smrti 22-letne Mahse Amini. Po najnovejših podatkih so doslej terjali že 92 življenj, po nedeljskih spopadih med študenti in policijo pa so danes prekinili predavanja v živo na največji iranski univerzi. Iranski vrhovni voditelj Ali Hamenej je za proteste obtožil ZDA in Izrael.