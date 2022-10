Evropski parlament poziva k sankcijam proti Iranu zaradi zatiranja protestov

Strasbourg, 6. oktobra - Evropski parlament je danes v resoluciji povzel razvoj dogodkov v Iranu po smrti iranske Kurdinje Mahse Amini in izbruhu protirežimskih protestov, ki so sledili njeni smrti. Pozval je k nepristranski preiskavi smrti, solidarnosti z iranskimi ženskami, omogočanju miroljubnih protestov in izpustitvi priprtih protestnikov.