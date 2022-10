V Beltincih se začenja versko srečanje Slovencev, Hrvatov in Madžarov

Beltinci, 6. oktobra - Beltinci bodo v soboto gostili osrednji del srečanja katoličanov iz Slovenije, Hrvaške in Madžarske, ki poteka pod geslom Skupaj na poti vere in miru. Po besedah soboškega škofa Petra Štumpfa Evropi in svetu tako sporočajo, da želijo prebivalci treh držav živeti za blagor Cerkve in njihovih narodov kot dobri sosednje in dobri prijatelji.