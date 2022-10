STA soočenje: Kandidati s soglasno podporo vstopu Hrvaške v območje schengna

Ljubljana, 8. oktobra - Kandidati za predsednika republike skoraj brez izjeme podpirajo vstop Hrvaške v schengensko območje, ob čemer pa si nekateri želijo, da bi naša soseda spoštovala arbitražno razsodbo o meji med Slovenijo in Hrvaško. Povečini so naklonjeni tudi nadaljevanju krepitve evropske perspektive držav Zahodnega Balkana in krepitvi položaja slovenskih manjšin.

STA je kandidatom zastavila naslednja vprašanja:

1. Kako pomembni so za vas dobri odnosi s sosednjimi državami in kakšne aktivnosti načrtujete na tem področju? Ali podpirate vstop Hrvaške v schengen ali to kakorkoli pogojujete?

2. Kako ocenjujete položaj na Zahodnem Balkanu ter dosedanjo politiko Slovenije do te regije? Bi kaj spremenili? Boste ohranili sodelovanje predsednikov regije v pobudi Brdo-Brioni?

3. Kako pomembna je za vas skrb matične države za manjšine in zamejce? Kaj boste storili na tem področju?

Odgovore kandidatov STA navaja v vrstnem redu, v kakršnem bodo kandidati objavljeni na glasovnici.

Milan Brglez

Odlični odnosi s sosednjimi državami so zame izjemnega pomena. Če Hrvaška izpolnjuje pogoje, ne vem, zakaj ne bi postala članica schengenskega območja. Pred tem pa od Evropske komisije pričakujem, da bo dosegla, da bo Avstrija umaknila nadzor na meji v Slovenijo. Srečanje Brdo-Brioni bom ohranil. Zamejci in izseljenci so zame izjemno pomembni, prav tako manjšine pri nas. Kot predsednik bom naredil vse za izboljšanje položaja slovenske manjšine v sosednjih državah ter da se jim zagotovijo pravice, ki jim pripadajo po notranjepravnih ali mednarodnopravnih aktih.

Anže Logar

Moj mandat zunanjega ministra je bil zaznamovan s ponovno oživitvijo in z nadgradnjo odnosov z vsemi sosedami. Posebnega pomena je nadaljevanje sodelovanja v severnem Jadranu. Podpiram vstop Hrvaške v schengen. Slovenska podpora regiji Zahodnega Balkana in njeni EU perspektivi mora ostati, a mora biti inovativna, upoštevajoč naše interese. Pobuda Brdo-Brioni je lahko del teh prizadevanj. Skrb za zamejce in manjšine je prijetna dolžnost, velik potencial za Slovenijo in za uveljavljanje slovenskega v svetu, tudi za vsakokratnega predsednika republike.

Janez Cigler Kralj

Dobri odnosi s sosednjimi državami so ključni, zato se zavzemam za okrepitev koordiniranega sodelovanja pri varnostni, migracijski in energetski politiki. Podpiram vstop Hrvaške v schengen, ki pa jo moramo še naprej pozivati k dialogu o načinu uresničevanja arbitražne razsodbe. Trenja v BiH lahko pripeljejo do destabilizacije regije, zato mora Slovenija aktivneje podkrepiti evropsko perspektivo teh držav. Pobudo Brdo-Brioni bi ohranil. Slovenija mora vztrajati pri izvajanju pravnih aktov v prid slovenskim manjšinam. Te ne smejo biti obravnavane kot dejavnik nestabilnosti, temveč kot most, ki povezuje.

Miha Kordiš

Podpiram vstop Hrvaške v schengen, s katero imamo bistveno več skupnih točk kot razhajanj. Povezovati se moramo pri reševanju skupnih problemov, kot so okoljska kriza, prekomerno izkoriščanje Jadrana in premagovanje razvojnega zaostanka. Odločitev arbitražnega sodišča naj se spoštuje. Na Zahodnem Balkanu ima Slovenija priložnost, da nadaljuje s politiko povezovanja in sodelovanja v regiji ter reševanjem skupnih težav, ki so posledica interesnega preigravanja politike in kapitala. V Italiji so prišli na oblast Bratje Italije, ki so odkrita fašistična združba. Z njimi bi se pogovarjal korektno, a bi jim hkrati jasno sporočil, naj se slovenska manjšina primerno zaščiti. In roke stran od Primorske.

Nataša Pirc Musar

Dobri odnosi s sosednjimi državami so zelo pomembni. Hrvaška je naredila velik napredek pri vstopu v schengen, glede same podpore pa bi se posvetovala z vlado oz. zunanjim ministrom/ministrico, ker je ključne zunanjepolitične odločitve treba uveljavljati usklajeno. Pobudo Brdo-Brioni nameravam ohraniti. Strategijo Slovenije do Zahodnega Balkana ocenjujem kot dobro, bolj pa bi se želela posvetiti odhodu mladih iz te regije, tudi v kontekstu zagotovitve statusa kandidatke BiH za članstvo v EU. Skrb za zamejce in manjšine je zelo pomembna, zato bom ohranila in krepila čvrste povezave in dobre prakse na tem področju.

Vladimir Prebilič

Podpiram vstop Hrvaške v schengen. Lažje bo prehajanje meje, bolj živahno bo gospodarsko sodelovanje, gre pa tudi za varnostno pozitiven ukrep, saj nalaga sosedi nadzor meje in s tem zmanjšuje možnost nezakonitih prehodov. Nadaljeval bom multilateralni proces, usmerjen k utrjevanju evropske poti Zahodnega Balkana, ki potrebuje odprte kanale diplomacije in proaktivno držo EU glede širitve. Članstvo bi pomenilo zmanjšanje možnosti za konflikte. Skrb za manjšine in zamejce je glede na politične razmere v sosednjih državah nujna. Želel bi si tudi, da bi bila slovenska manjšina v Italiji in na Madžarskem spoštovana, a se glede na spremembo oblasti v Italiji bojim, da bodo Slovenci tam znova podvrženi šikaniranju.

Sabina Senčar

Podpiram vstop Hrvaške v schengen. To bi močno razbremenilo našo policijo in prestavilo varovanje zunanje schengenske meje na hrvaške meje. Položaj na Zahodnem Balkanu je bistveno bolj umirjen, kot ga želi prikazati globalistična politika. Ljudje so siti delitev, vojn in prepirov. BiH in Srbija s Kosovom imata precej nerešenih problemov. Ne želimo se vmešavati v politične odnose držav, to bi pomenilo dolivanje olja na ogenj. Globalistični voditelji to radi izkoristijo kot faktor "nestabilnosti". Na teh področjih želim ljudem odpreti oči. Pobuda Brdo-Brioni je ena redkih potez dosedanjega predsednika, ki je zares koristna. Zamejski Slovenci še vedno vidijo Slovenijo kot mater. In točno to jim želim ponuditi. Mater, v političnem smislu.