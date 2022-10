Najmanj štirje mrtvi in 26 pogrešanih po plazu v Himalaji

New Delhi, 4. oktobra - V plazu v indijski Himalaji so danes umrli najmanj štirje ljudje, še 26 pa je pogrešanih, saj slabo vreme ovira reševalne akcije, so sporočili iz indijskega organa za odzivanje na nesreče. Nesreča se je po poročanju medijev zgodila na približno 4880 metrih nadmorske višine v severni indijski zvezni državi Uttarakhand.