Luč sveta ugledal Alpinistični dnevnik Nejca Zaplotnika

Kranj, 14. aprila - Luč sveta je ugledala prav posebna izdaja, ki bo razveselila ljubitelje gora in alpinizma. Dan pred 70. obletnico rojstva legendarnega alpinista Nejca Zaplotnika so v Kranju predstavili njegov Alpinistični dnevnik, v katerem so zbrani njegovi zapiski, ki so nastali med letoma 1969 in 1971.