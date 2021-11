Slovenska alpinista v Nepalu preplezala prvenstveno smer

Katmandu, 4. novembra - Slovenska alpinista Luka Stražar in Nejc Marčič sta iz Katmanduja sporočila, da jima je na odpravi v Rolwalingu med 28. in 30. oktobrom uspelo preplezati 1700-metrsko smer v severozahodni steni gore Tsoboje (6680 m). Gre za prvenstveno smer, ki sta jo poimenovala Slovenska direktna, so sporočili iz Planinske zveze Slovenije.