RWE bo premog opustil do leta 2030

Berlin, 4. oktobra - Evropski energetski velikan RWE bo do leta 2030 opustil rabo premoga. S tem je dosedanjo načrtovano obdobje opuščanja tega podnebju neprijaznega energenta skrajšal za osem let, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Obenem pa bo podaljšal obdobje delovanja dveh premogovnih elektrarn do pomladi leta 2024.