Nemčija naj bi do konca 2038 opustila proizvodnjo elektrike iz premoga

Berlin, 26. januarja - Nemčija naj bi do konca leta 2038 po predlogu vladne komisije za premog prenehala proizvajati električno energijo iz premoga. Implementacija predloga komisije je sicer v rokah vlad zveznih držav in zvezne vlade v Berlinu, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Nemčija se je že obvezala, da se bo do leta 2022 odpovedala jedrski energiji.