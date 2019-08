Nemška vlada z zakonom za pomoč premogovniškim regijam

Berlin, 28. avgusta - Nemška vlada je danes potrdila predlog zakona, ki bi zagotovili milijarde evrov pomoči regijam, ki jih bo prizadela načrtovana opustitev rabe premoga do 2038. Regije, ki so trenutno močno odvisne od premogovništva, naj bi "za posebej pomembne investicije" dobile do 14 milijard evrov, poroča nemška tiskovna agencija dpa.