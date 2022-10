Primorske novice o zasvojenosti z računalniškimi igrami (4. 10.)

Koper, 4. oktobra - Mirjana Cerin v komentarju Pametne naprave v rokah nespametnih piše o zasvojenosti z računalniškimi igrami. Otroci potrebujejo druženje in igro na prostem. Malčkom v otroškem vozičku ne potiskajmo tablic in pametnih telefonov, ker so to najslabše možne varuške, in ko gredo najstniki spat, se prepričajmo, da jih ne vzamejo s sabo, piše avtorica.