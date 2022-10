Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (5. 10.)

Ljubljana, 4. oktobra - Tuje tiskovne agencije so danes med drugim poročale o tem, da je slovenski parlament z 48 glasovi za in 29 proti sprejel spremembe družinskega zakonika, ki istospolnim parom omogočajo sklepanje zakonske zveze in skupno posvojitev otrok. Pisale so še o tem, da je Državna volilna komisija izžrebala vrstni red predsedniških kandidatov na glasovnicah.