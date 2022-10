Delo o dnevu učiteljev (5. 10.)

Ljubljana, 4. oktobra - Špela Kuralt v komentarju Zaupanje je ključ do boljšega šolstva piše o tem, da obojestranskega odnosa zaupanja med starši in učitelji ni preprosto vzpostaviti. Kot izpostavlja avtorica, je pri tem ključno priznavanje napak in zavedanje, da ni vsaka kritika učitelju s strani staršev ali vsako opozorilo otroku s strani učitelja, napad.