Delo o volitvah v Bosni in Hercegovini (3. 10.)

Ljubljana, 2. oktobra - Novica Mihajlović v komentarju Jalov beg pred negotovostjo piše o tem, da je bilo v središču volitev v Bosni in Hercegovini vprašanje, kako v državi, ki jo je samo lani zapustilo okoli 170.000 ljudi, zadržati mlade in izobražene. Ali bo novoizvoljena oblast to zmogla storiti, bo pokazal čas, časa in potrpljenja pa po avtorjevem mnenju mladi nimajo.