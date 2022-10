Primorske novice o pogajanjih šolnikov in zdravnikov za višje plače (3. 10.)

Koper, 2. oktobra - Saša Dragoš v komentarju Šolniki razumno. Kaj pa zdravniki? piše o načinu, kako se sindikat zdravnikov in zobozdravnikov Fides pogaja za višje plače. Meni, da so zahteve Fidesa nerazumne in da se je Fides izkazal za vzvišenega, kot primer razumnega pogajanja pa izpostavlja šolski sindikat Sviz.