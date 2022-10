Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (1. in 2. 10.)

Ljubljana, 2. oktobra - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o tem, da so obilne padavine v petek in soboto po Sloveniji povzročale številne nevšečnosti. Narasle so nekatere reke in sprožilo se je več zemeljskih plazov. Pisale so tudi o shodu za pravice nerojenih otrok z naslovom Pohod za življenje in o poslovilnem koncertu skupine Lačni Franz v Beogradu.