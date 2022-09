Združenju Europa Donna ob rožnatem oktobru 10.000 evrov donacije

Ljubljana, 30. septembra - Telekom Slovenije in Samsung z rožnatima mobiteloma in z donacijo v višini 10.000 evrov že petnajsto leto zapored podpirata Združenje Europa Donna pri ozaveščanju o raku dojk, so na Telekomu zapisali v sporočilu za javnost. Oktober je mednarodni mesec ozaveščanja o raku dojk, Europa Donna pa je na tem področju že 25 let gonilna sila, so dodali.