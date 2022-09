Pred rožnatim oktobrom pozivi k samopregledovanju dojk v vseh obdobjih življenja

Ljubljana, 29. septembra - Pred rožnatim oktobrom, mednarodnim mesecem ozaveščanja o raku dojk, v Združenju Europa Donna Slovenija pozivajo k samopregledovanju dojk v vseh obdobjih življenja. Strokovnjakinje so danes poudarile, da se je pomembno odzivati na preventivne presejalne programe in skrbeti za svoje zdravje, ob spremembah na in v telesu pa obiskati zdravnika.