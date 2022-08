V Združenju Europa Donna pred rožnatim oktobrom s projektom osveščanja po Sloveniji

Ljubljana, 29. avgusta - Združenje Europa Donna Slovenija letos obeležuje 25 let osveščanja o pomenu zdravega načina življenja in zgodnjega odkrivanja raka ter podpore bolnicam in njihovim svojcem. Septembra se za uvod v rožnati oktober, mednarodni mesec osveščanja o raku dojk, s projektom Kava z Europo Donno odpravljajo na teren. Obiskali bodo vse regije.