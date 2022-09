Nemška vlada nad energetsko krizo z do 200 milijardami evrov

Berlin, 29. septembra - Nemški kancler Olaf Scholz je danes napovedal sveženj ukrepov za zaščito gospodinjstev in podjetij pred posledicami skokov cen energije, med njimi kapico na cene plina. "Nemška vlada bo naredila vse, da pride do padca cen," je obljubil Scholz in dodal, da kontroverzne dajatve za plin ne bo. Za ukrepe bodo namenili od 150 do 200 milijard evrov.