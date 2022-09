Na Mirni podpisali pogodbo za gradnjo dolgo pričakovane obvoznice

Mirna, 29. septembra - Vršilec dolžnosti direktorja Direkcije RS za infrastrukturo Bojan Tičar, župana občin Mirna in Šentrupert Dušan Skerbiš in Andrej Martin Kostelec ter predstavniki gradbenih podjetij so danes podpisali pogodbo za gradnjo obvoznice na Mirni na Dolenjskem. Pogodbena vrednost del znaša nekaj več kot 7,35 milijona evrov z davkom.