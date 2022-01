Podpisali sporazum o sofinanciranju gradnje mirnske obvoznice

Mirna, 13. januarja - Državni sekretar na ministrstvu za infrastrukturo Aleš Mihelič in župana dolenjskih občin Mirna ter Šentrupert, Dušan Skerbiš in Andrej Martin Kostelec, so danes podpisali sporazum o sofinanciranju prestavitve regionalne ceste R1-215 oz. gradnje mirnske obvoznice. Celotna naložba naj bi stala 10 milijonov evrov, so sporočili z mirnske občine.