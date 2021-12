Na Mirni prvi koraki pri gradnji krajevne obvoznice

Mirna, 5. decembra - Na Mirni na Dolenjskem, kjer si več desetletij prizadevajo za prestavitev prometno neustrezne regionalne ceste in zgraditev krajevne obvoznice, so nedavno porušili hišo, ki stoji na trasi načrtovane nove prometnice. S tem so omogočili terensko uresničitev državnega projekta mirnske obvoznice, ki naj bi stekel v prvi polovici prihodnjega leta.