Gibanje #jaztudi pred petimi leti odprlo Pandorino skrinjico razkrivanja spolnega nasilja

piše Maja Cerkovnik

New York/Ljubljana, 30. septembra - New York Times je oktobra 2017 z objavo članka o producentu Harveyju Weinsteinu, ki je zlorabljal mlade igralke, spodbudil nastanek globalnega gibanja #jaztudi (#MeToo). To je razgalilo sistematično spolno nadlegovanje v filmski industriji, v politiki in drugod, kjer močnejši izkoriščajo šibkejše, ter v družbi spremenilo odnos do spolnega nasilja.