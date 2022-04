Belgijski režiser obsojen zaradi spolnega nadlegovanja

Antwerpen, 29. aprila - Belgijski umetnik, koreograf in režiser Jan Fabre je bil danes obsojen na 18-mesečno pogojno kazen zaradi spolnega nadlegovanja in napada na članice njegovega plesnega gledališča. Tožilci so za 63-letnika zahtevali triletno zaporno kazen, a je sodišče razsodilo, da polovica domnevnih incidentov ni bila dokazana ali so se zgodili predolgo nazaj.