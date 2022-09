Starejših naj bi bilo čez 50 let skoraj desetino več

Ljubljana, 29. septembra - Prebivalcev Slovenije, starih najmanj 65 let, je bilo januarja 444.743 oz. 21 odstotkov, otrok do 14 let pa je bilo 15 odstotkov. Otrok je bilo več kot starejših v 21 občinah. Projekcije ne nakazujejo sprememb trenda. Čez 50 let naj bi bilo 30,3 odstotka starejšega prebivalstva, ob mednarodnem dnevu starejših poudarja državni statistični urad.