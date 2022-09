Rusija omejila dostop do obmejnega območja z Gruzijo

Moskva, 28. septembra - Oblasti v ruski republiki Severna Osetija, ki meji na Gruzijo, so danes omejile vožnjo z avtomobili v to regijo, potem ko je v zadnjih dneh več deset tisoč ljudi pobegnilo v Gruzijo, da bi se izognili vojaški mobilizaciji. Iz Moskve so medtem sporočili, da so na gruzijski meji vzpostavili tudi naborniški center, ki je že pričel z mobilizacijo.